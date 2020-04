सरकार से मिली सेहत की सौगात, मजबूत होगा चिकित्सा तंत्र

Health gift received from the state government, will strengthen the medical system करौली विधानसभा क्षेत्र के कटकड़ व हिण्डौन के खेडलियानकापुरा में पीएचसी स्वीकृत चार अन्य गांवों में उपस्वाथ्य केन्द्रों की मंजूरीकरौली व हिण्डौन विधायक की मांग पर राज्य सरकार ने दिए आदेश