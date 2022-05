सेहत पर भारी पड़ रही गर्मी, अस्पताल में बढ़े रोगी

Heat is taking a toll on health, patients increase in hospital





डायरिया, पेट दर्द व बुखार के सर्वाधिक मरीज

करौली Published: May 10, 2022 11:39:29 am



हिण्डौनसिटी. इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग मौसमी बीमारियों की जद में आ रहे हैं। एक माह से तापमान में हुए इजाफे से जिला चिकित्सालय में पेट दर्द, डायरिया व बुखार सहित अन्य बीमारियों से पीडि़त रोगियों की आवक दुगनी हो गई है। क्षमता से अधिक रोगियों के भर्ती होने से वार्ड भी ओवर लोड हो रहे हैं। मेडिकल वार्ड में एक पलंग पर दो-दो रोगियों का उपचार करना पड़ रहा है।

परवान चढ़ रहे पारे ने लोगों की हालत पस्त कर रखी है। सुबह दिन चढ़ते ही तापमान के 40 डिग्री का अंंक छूने से दोपहर पहले ही गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। इससे शहर से लेकर गांवों तक लोग मौसमी बीमारियों से पीडि़त हैं। इससे जिला चिकित्सालय में एक माह से रोगियों का भार बढकर दुगना हो गया है। आउटडोर का प्रतिदिन का पंजीयन आंकड़ा दो हजार से पार होने से चिकित्सकों के कक्ष से लेकर दवाई काउंटरों तक भीड़ के चलते लम्बी कतार में रोगियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। चिकित्सालय में आने रोगियों में 70 प्रतिशत गर्मीजन्य मौसमी बीमारियों से पीडि़त है।



वार्डों में क्षमता से अधिक भर्ती-

आउटडोर में गर्मी जन्य बीमारियों से पीडित रोगियों की बढ़ी आवक से वार्डों में भर्ती का आंकड़ा भी दुगना हो गया है। डेढ़-दो माह से मेडिकल वार्ड भर्ती क्षमता से ऊपर चल रहा है। 30 पलंग क्षमता के वार्ड में प्रति दिन 100-110 रोगी भर्ती हो रहे हैं। मई माह में शुरुआती आठ दिन में ही भर्ती का आंकड़ा 1180 को पार कर गया। जबकि अपे्रल माह में 3 हजार 160 व मार्च माह में 1896 रोगी भर्ती हुए थे।

सेहत पर भारी पड़ रही गर्मी, अस्पताल में बढ़े रोगी,सेहत पर भारी पड़ रही गर्मी, अस्पताल में बढ़े रोगी,सेहत पर भारी पड़ रही गर्मी, अस्पताल में बढ़े रोगी

पेट दर्द और डायरिया सर्वाधिक रोगी-

प्रचण्ड गर्मी में लोग पेटदर्द और डायरिया के हैं। वहीं बुखार भी पीडितों को तपा रहा है।

चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार एक सप्ताह से तापमान में इजाफा होने से 8 दिन में ही 85 से अधिक पेट दर्द व डायरिया के 75 से रोगी भर्ती हो गए हैं। जबकि 45 जने बुखार ग्रस्त आए। जबकि पूरे अप्रेल माह में पेट दर्द के 490, डायरिया के 804 व बुखार के 102 रोगी भर्ती हुए। मार्च माह में पेट दर्द के 390, डायरिया के 320 बुखार के रोगियों की संख्या 94 रही। वहीं सर्जीकल वार्ड में मार्च माह में पेट दर्द के 154, अप्रेल में 492 रोगी भर्ती हुए। वहीं मई माह के पहले सप्ताह में पेट दर्द के रोगियों की संख्या 115 हो गई। चिकित्सकों ने दी धूप से बचाव की सलाह

जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉ अंकुश अग्रवाल व डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है। तापाघात व मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोगों को तेज धूप में जाने से बचना चाहिए। साथ ही पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। घर से निकलते समय छाता या सिर पर गमछा रखना चाहिए। वहीं बाहर से आकर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए।

इनका कहना है-

गर्मी जन्य मौसमी बीमारियों के चलते रोगियों की संख्या इजाफा हुआ है। ज्यादातर रोगी डायरिया, पेट दर्द व बुखार के हैं। तेज गर्मी में सेहत के प्रति सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तापाघात जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। डॉ. नमोनारायण मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

जिला चिकित्सालय हिण्डौनसिटी. फैक्ट फाइल



माह .......कुल रोगी .........पेट दर्द...... डायरिया....... बुखार मार्च .........1896 ................390 ...............320 ..............94 अपे्रल....... 3160 ..................490 ............804.............. 102 मई ............1111.................. 110................ 85 .................60 पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें