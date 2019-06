गर्मी से तपा प्रदेश, लेकिन इस ईदगाह में ठण्डी बयार में हुई ईद की नमाज

Heat-proof territory, but in Idgah this is the Idi prayers in the cold breeze.The city council made dozens of big coolers for the pandal.Sheesh bowed in the barges of God, greeted the neck of Eid

नगर परिषद ने पाण्डाल बनवा लगवा दिए दर्जनों बड़े कूलर. खुदा की बारगाह में झुकाए शीश,गले मिल दी ईद की मुबारकबाद