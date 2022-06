जलदाय विभाग के पंप हाउस में गांजे की पैदावार, आबकारी दस्ते ने नष्ट किए 150 पौधे

-वृद्ध को पहले हिरासत में लिया फिर छोड़ दिया

करौली Published: June 08, 2022 12:26:01 am

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुयालय के खरेटा रोड पर प्रहलाद कुंड के पास स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पंप हाउस परिसर में गांजे की पैदावार की सूचना पर मंगलवार को आबकारी विभाग के हाथ-पांव फूल गए। सुबह करीब आठ बजे आबकारी का दस्ता मौके पर पहुंचा। तथा पंप हाउस परिसर में उग रहे करीब 150 पौधों को कटवा कर जला दिया गया।

आबकारी निरीक्षक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि जलदाय विभाग की प्रहलाद कुंड के पास पंप हाउस परिसर में गांजे की काफी पैदावार होने की जानकारी मिली। उच्च अधिकारियों की निर्देश सरकारी भूमि पर गांजे की पैदावार का सत्यापन कराया। इसके बाद भांग ठेकेदार के कार्मिकों से गांजे की पैदावार नष्ट कराया गया। इस दौरान मौके से एक वृद्ध को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।

ईआरसीपी किसान संघर्ष समिति सचिन पायलट को सौंपेगी ज्ञापन -11 को चैनपुरा व 12 को सकरघटा में होगी महापंचायत हिण्डौनसिटी. समीप के गांव बझेडा के कृषक शक्ति केंद्र पर मंगलवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीना की अध्यक्षता में हुई। जिसमें ईआरसीपी के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए आगामी दिनों में किसान महापंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संघर्ष समिति की ओर से 10 जून को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट श्रीमहावीरजी क्षेत्र में आगमन पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति के प्रदेश संयोजक अमर सिंह नीमरोठ ने कहा कि तृतीय किसान महापंचायत 11 जून को छतरी वाले हनुमान मंदिर चैनपुरा एवं चतुर्थ किसान महापंचायत 12 जून को चावंड माता मंदिर सकरघटा में होगी। है। प्रदेश प्रवक्ता गिरीश अलीपुरा ने बताया कि बैठक में प्रदेश सचिव भूरसिंह गुर्जर, राजेश दांतकापुरा, धर्मसिंह गुर्जर, बद्री पटेल, पृथ्वी पटेल, रमेश पटेल, रामकेश पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष ने गांव राजापुरा में देव बाबा के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को ईआरसीपी के बारे में बताया। पढ़ना जारी रखे

