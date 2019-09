राजस्थान के करौली के आगर्री गांव में जैन व हिन्दू धर्म की मूर्तियों का अकूत भण्डार

करौली. हिण्डौन मार्ग पर बसे आगर्री गांव में प्राचीन सभ्यता का (Heritage is not getting protection in Karauli district) इतिहास दबा पड़ा है। इस गांव में हिन्दू व जैन धर्म की अनेक प्रतिमाएं पहाड़ी पर और जमीन में दबी है तो अनेक इधर-उधर बिखरी हैं।