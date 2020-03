अरे! ऐसा क्या हुआ, अंत्येष्टि स्थल पर शव छोड़ खेतों में फसल में जा दुबके लोग

Hey! What happened is that people leave the dead bodies at the funeral site and

Hidden go to the fields

अंत्येष्टि के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 50 से ज्यादा लोग जख्मी, दो घंटे अकेला पड़ा रहा शव