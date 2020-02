अरे ये क्या हुआ! टंकी रह गई खाली, खेत हो गया पानी से लवालब

Hey what happened! The tank remained empty, the field was filled with water

पानी की पाइप लाइन टूटी, खेत हुआ लवालब.पेड़ उखाडऩे के दौरान जेसीबी से पाइप लाइन हुई क्षतिग्रस्त .जाटव बस्ती में नहीं हुई जलापूर्ति