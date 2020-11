अरे!ये क्या हुआ, ट्रॉली से टूट दुकान की शटर पर चढ़ा ट्रेक्टर

Hey! What happened, the trolley broke the shop's shutter tractor-मण्डावरा रोड़ पर जर्जर सडक़ दे रही दुर्घटनाओं को दावत