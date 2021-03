अरे ये क्या? फसल देख खेत में पहुंच गई पुलिस और ट्रेक्टर चलवा कर दी नष्ट, अब किसान की तलाश

Hey what? Police reached the field after seeing the crop and the tractor was destroyed, now the farmer is searched

डांग क्षेत्र में बीहड़ की सरकारी जमीन पर नशे की खेती, एक बीघा में लहलहा रही थी अफीम की फसल

-पकने के बाद होती करोड़ों की कमाई, कोटा से आई नारकोटिक्स टीम ने लिए नमूने