राज्य बजट से हिण्डौन हुआ निहाल, एक साथ मिली तीन सौगात

Hindaun became happy with the state budget, got three gifts together

राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश हुए राज्य बजट से लगातार दूसरी बार हिण्डौन निहाल हो गया। मुख्यमंत्री ने हिण्डौन विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन घोषणाएं कर सौगातों की हैट्रिक लगा दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर चौथे बजट में अस्पताल में ब्लड बैंक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय व खेल स्टेडियम की डेढ़ से दो दशक पुरानी बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा कर दिया है।

बीते दो दशक में क्षेत्र के लोग तीनों मांगें उठा रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के बजट के दौरान भी तीनों मांगों को पुरजोर उठाया था। प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि स्तर पर भी प्रयास किए गए, लेकिन निराशा मिली। इस बार मुख्यमंत्री ने विधानसभा में तीनों मांगों को एक साथ पूरा कर दिया।

रक्तदान के लिए ख्यात हिण्डौन में बहुप्रतीक्षित ब्लड बैंक की मांग पूरी हो गई है। गत बजट में जिला चिकित्सालय की सौगात तो मिली है। शहर में प्रति वर्ष युवा दो हजार से अधिक यूनिट रक्तदान करते हैं। सरकार ने रक्तदान का सम्मान करते हुए 13 वर्ष पहले स्थापित रक्त संग्रहण केन्द्र को ब्लड बैंक क्रमोन्नत किया है। अब रोगियों के रक्त के लिए रैफर होना नहीं पड़ेगा। बजट मेें दो दशक पुरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय मांग पूरी हो गई। क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने भी 22 वर्ष पहले कैलाश नगर में एएसपी कार्यालय के लिए भूमि आरक्षित की हुई थी। एएसपी कार्यालय खुलने से हिण्डौन व टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के 9 थाना इलाकों में कानून व्यवस्था के प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेंगी। वहीं खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए राज्य बजट में क्षेत्र को खेल स्टेडियम की सौगात मिली है। खिलाड़ी और खेल प्रेमी एक दशक से खेल स्टेडियम की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2009 से फुलवाड़ा गांव के चरागाह में 2.25 हैक्टेयर भूमि भी खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित की हुई है। वर्षों बाद खिलाडियों की उम्मीदों को पंख लगे हैं।

पत्रिका ने बुलंद की ब्लड बैंक की आवाज

हिण्डौनसिटी. शहर में ब्लड़ बैंक की जरुरत और मिशन ब्लड बैंक को पत्रिका के शृंखलाबद्ध खबरें प्रकाशित कर आवाज को बुलंद किया। इस अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विधायक से लेकर चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर चिकित्सालय में ब्लड बैंक खोलने की मांग की।

राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 2009 में रक्त संग्रहण केंद्र को ब्लड बैंक में क्रमोन्नत कराने के लिए पत्रिका के समय समय पर दो दर्जन से अधिक खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की। खबरों से युवाओं में रक्तदान के प्रति उत्साह बढ़ा। और कोरोना काल में थमी रक्तदान शिविर लगना फिर से शुरू हुए। साथ ही ब्लड़ बैंक की जरुरत आवाज सरकार तक पहुंची। हाल ही में रक्तदान के बावजूद महज 30 फीसदी रोगियों को रक्त मिल पाने व ब्लड बैंक की राह में आरहे रोड़ों को लेकर समाचार प्रकाशित किए। इस पर ब्लड बैंक खुलवाने के प्रयासों को गति मिली। खबरें प्रकाशित होने पर विधायक भरोसी लाल जाटव ने भी मुख्यमंत्री से जयपुर में मुलाकात का ब्लड़ बैंक सहित क्षेत्र की विकास की अन्य जरुरतों से आवगत कराया था।



मुख्यमंत्री ने बजट में हिण्डौन की तीनों बहुप्रतीक्षित मांगें पूरी कर दी हंै। ब्लड़ बैंक ,खेल स्टेडियम और एएसपी कार्यालय खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा। आगे और भी सौगातें मिलने की उम्मीद है।

भरोसीलाल जाटव, विधायक

