हिण्डौन का वैक्सीन स्लॉट बढ़ाया, आज से रोज लगेंगे 300 टीके

Hindaun's vaccine slot increased, 300 vaccines will be taken daily from today

दो दिन बाद बंद की वैक्सीन डोज की कटौती

राजस्थान पत्रिका की खबर का असर