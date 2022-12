हिण्डौनसिटी रोडवेज आगार : नाइट अलाउंस का कैसे हो भुगतान, 40 फीसदी की नहीं है पहचान

करौलीPublished: Dec 17, 2022 10:16:14 pm Submitted by: Anil dattatrey

Hindon City Roadways Aagar: How to pay the night allowance, 40 percent is not identified

26 वर्ष बाद आया रात्रि ड्यूटी भत्ता (नाइट अलाउंस) बजट

हिण्डौनसिटी. 26 साल लम्बे इंतजार के बाद राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से जारी हुए रात्रि ड्यूटी भत्ता (नाइट अलाउंस) भुगतान के लिए रोडवेज आगार प्रबंधन 40 प्रतिशत से अधिक चालक-परिचालकों को खोज नहीं पा रहा है। दो माह बीतने के बाद हिण्डौन आगार से 589 चालक परिचालकों को ही रात्रि ड्यूटी अलाउंस का भुगतान मिल सका है। जबकि रातों में सफर बसों का संचालन करने वाले 439 चालक-परिचालकों की मौजूदा स्थिति का पता लगने से भुुगतान अटका हुआ है।