हर दिन 1.25 करोड़ रुपए का वाहनों में ईधन फूंक रहा था हिण्डौन

Hindon was blowing fuel in vehicles worth Rs 1.25 crore every day लॉकडाउन से थमी वाहनों की रफ्तार तो, 20 फीसदी रह गई पेट्रोल-डीजल की खपत घरों में दुबके लोग, सूनी सडक़ें, पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा