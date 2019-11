कोबरा टीम का सिपाही बन नर्स से साढ़े 5 लाख ठगने वाला होमगार्ड गिरफ्तार

Home guard arrested for cheating 5.50 lakh thugs from cobra team soldier.The claim of SDO being special was given the lease of the plot.

-एसडीओ के खास होने का दावा कर भूखंड का पट्टे का दिया था झांसा