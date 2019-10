प्लास्टिक मुक्त करौली के लिए घर से करनी होगी शुरुआत

करौली. करौली जिले में (Home will have to start for plastic-free Karauli) सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने की मुहिम लोगों को अपने घर से करनी पड़ेगी। इसके लिए लोगों को आदत में बदलाव करना पड़ेगा। तब दी देश के प्रधानमंत्री की मुहिम सफल हो सकेगी।