ब्राह्मण प्रतिभाओं का किया सम्मान, जरुरतमंदों को दी सहायता

ब्राह्मण समाज प्रगति संघ का कार्यक्रम

करौली Published: December 26, 2021 11:37:55 pm

हिण्डौनसिटी. ब्राह्मण समाज प्रगति संघ का रविवार को ब्राह्मण धर्मशाला में 32 वां सम्मान एवं सहायता समारोह आयोजित हुआ। इसमें बोर्ड परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों व राज्य सेवा में चयनितों को सम्मानित किया गया।

संघ के संस्थापक डॉ. टीसी व्यास ने बताया कि मुख्य अतिथि रेलवे स्टेशन प्रबंधक व ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष अशोक शर्मा ने भगवान परशुराम की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

संघ के हिण्डौन उपखण्ड अध्यक्ष दिनेश पाठक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ठ अतिथि लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कक्षा 10 के 48, कक्षा 12 के 29, स्नातक के 5, स्नातकोत्तर के दो मेधावियों सहित सरकारी सेवा में चयनित 5 जनों को सम्मानित किया। साथ ही पांच जरूरतमंद महिलाओं को मासिक पेंशन के तौर पर सहायता राशि दी गई।

समारोह में अतिथियों ने प्रतिभाओं को पट्टिका पहना व भगवान परशुराम का चित्रपट तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्रीमहावीरजी के कमलाबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ मुकेश शर्मा ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान नत्थी लाल दत्तात्रेय, राजेंद्र कुमार, नरेश लवानिया, दुष्यंत शमा, उमंग दत्तात्रेय, बनवारी लाल शर्मा, देवी सहाय दत्तात्रेय, कैलाश बाजना मांगीलाल शर्मा, दाऊ दयाल चौबे, युवा ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष शुभम तिवारी व सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

कोटा विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आज से

सूरौठ. कोटा विश्वविद्यालय कोटा की अंतर महाविद्यालय बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता सोमवार सुबह 10 बज आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मे शुरू होगी।

प्रतियोगिता के मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। इस दौरान राजस्थान जन उत्थान समिति के सचिव स्वदेश शर्मा एवं आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक ओजस शर्मा ने प्रतियोगिता की तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

