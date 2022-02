आमजन को आस, बजट में कुछ खास सौगात दे सरकार



Hope for the general public, the government should give some special gifts in the budget

गहलोत सरकार के बजट सेे बड़ी उम्मीद

करौली Published: February 22, 2022 11:50:16 pm

हिण्डौनसिटी.

चम्बल का पानी पाचना बांध व गंभीर नदी में लागने के लिए पूर्वी राजस्थान के दो मंत्रियों सहित 6 विधायकों के एकजुट होने से करौली जिले सहित गंभीर नदी व पांचना बांध के नहरी क्षेत्र के लोगों को राज्य बजट से खासी उम्मीद है। हिण्डौन शहर के लोगों को गहलोत सरकार के बजट में जिला चिकित्सालय में ब्लड बंैक की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने की आस है। वहीं शहर से लेकर गांव तक की आमजनता शिक्षा चिकित्सा लेकर निर्वाध विद्युतापूर्ति के लिए गांवों में नए जीएसएस स्थापित होने के प्रति आशांवित हैं।

जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक

राज्य सरकार के गत वर्ष के बजट में हिण्डौन को जिला चिकित्सालय की सौगात तो मिल गई, लेकिन ब्लड बैंक खुलने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। सरकार द्वारा 12 वर्ष पहले चिकित्सालय में स्थापित किए रक्त संग्रहण केंद्र में वर्ष भर रक्त की उपब्धता नहीं रहती है। रोगियों को रक्त के अभाव में रैफर की राह देखनी पड़ती है। जबकि शहर में लोग प्रति वर्ष 2 हजार से अधिक यूनिट रक्तदान करते हैं। इसके बावजूद रोगियों को रक्त संग्रहण केंद्र में खून की अनुपलब्धता से जूझना पड़ता है। हालांकि रक्त संग्रहण केंद्र करौली जिला चिकित्सालय व जयपुरिया अस्पताल की ब्लड बैंक से सम्बद्ध है। लेकिन वर्ष में एक रक्तदान की तुलना में करीब 30 फीसदी रोगियों को रक्त मिल पाता है। सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट से शहर में ब्लड बैंक खुलने की उम्मीद है।



जिला आयुर्वेद चिकित्सालय- शहर में आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा का स्तर सात दशक पुराना ही है। सरकार की योजनाओं के तहत आयुर्वेद औषधालय का न तो दर्जा बढ़ा और न ही सुविधाओं में इजाफा हुआ। ऐसे में जिले के सबसे बड़े शहर में रोगियों को गांवों के मानिद आयुर्वेद चिकित्सा सेवा मिल पा रहा है। पंचकर्म, योग, जरा रोग, अर्श भगंदर संबंधी उपचार के लिए रोगियों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। सरकार के आगामी बजट से शहर सहित उपखण्ड क्षेत्र के लोगों को जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय की उम्मीद है। ताकि रोगियों को उच्चीकृत आयुर्वेद चिकित्सा मिल सके।



एएसपी कार्यालय की दरकार

हिण्डौन क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ काफी ऊपर होने से प्रभावी रोकथाम के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जरुरत है। भविष्य की जरुरत को देखते हुए पुुलिस ने कैलाश नगर में इसके लिए भूमि आरक्षित भी की हुई है। लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग को लेकर आगामी बजट से खासी उम्मीद है। बढ़ते अपराधों की वजह से मद्देनजर शहर में दो थाने हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से सदर थाना है। शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ टोडाभीम-नादौती क्षेत्र के सभी 9 पुलिस थानों की मॉनीटिरिंग के लिए एएसपी कार्यालय की जरुरत है। सरकार के बजट में हिण्डौन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की उम्मीद है।



हिण्डौन में कृषि महाविद्यालय-

कृषि शिक्षा और नवाचारों के बढावा देने के लिए जिले में कृषि महाविद्यालय नहीं है। जबकि जिले में 11 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय संचालित हैं। महाविद्यालय के अभाव में कृषि के विद्यार्थियों को संकाय बदल कर आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में जिले में कृ़षि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय जरुरत है। ताकि छात्र स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।



राजकीय महाविद्यालय में खुलें विषय-

आधी सदी से अधिक पुराने राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कई विषय नहीं होने से छात्रों को पढ़ाई के दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भूगोल व अंग्रेजी साहित्य विषय की जरुरत है। वहीं रसायन विज्ञान व गणित में एमएससी तथा राजनीति विज्ञान में एमए पाठ्यक्रम शुरू होतो विद्यार्थियों के स्थानीय स्तपर पर उच्च शिक्षा सुलभ हो सकेगी।



सूरौठ में राजकीय महाविद्यालय

विधानसभा क्षेत्र का सूरौठ तहसील मुुख्यालय जिले के बड़े कस्बे में शुमार है। कस्बे के छात्रों को करीब 18 किलोमीटर दूर हिण्डौन महाविद्यालय के आना पड़ता है। कस्बे सहित आस-पास के क्षेत्र में एक दर्जन सरकारी व गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। ऐसे में कस्बेवासी बजट से सूरौठ में राजकीय महाविद्यालय खुलने की आस लगाए हैं। वहीं हिण्डौन के छात्रों को बजट में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भूगोल व अंग्रेजी विषय के साथ रसायन विज्ञान में एमएससी की कक्षाएं स्वीकृत होने की उम्मीद है।

चम्बल लिफ्ट परियोजना

वम्बल का पानी पांचना में लाने के लिए करौली के आलावा भरतपुर जिले के दो मंत्रियों व गंगापुरसिटी के विधायक एकजुट हुए है। गत दिनों दानालपुर गांव निवासी वरिष्ठ मण्डल लेखा अधिकारी ताराचंद मीणा द्वारा तैयार की गई डीपीआर को मुख्यमंत्री को सौपने से बजट में चम्बल परियोजना के लिए स्वीकृति मिलने की उम्मीद बंधी है। नई परियोजना में हिण्डौन का जगर बांध को चम्बल के पानी से लबालब करने के साथ गंभीर नदी में भी जल प्रवाहित होने की आस है।

