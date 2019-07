राज्य सरकार के बजट से उम्मीद...नजरें इनायत हो तो संवर जाएगी शहर की तकदीर

Hope of the State Government Budget ... If the eyes are graceful, then the fate of the city.Open ASP office, increase bed in hospital, Surauth and Sri Mahavirji meet tehsil status.

खुले एएसपी कार्यालय, अस्पताल में बढ़ें पलंग, सूरौठ व श्रीमहावीरजी को मिले तहसील का दर्जा