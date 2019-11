लहू का कैसा है मिजाज ये जाना आज

How is the type related to blood today.Students got blood group investigated.Blood test camp in Nirmal College. patrika social concern

विद्यार्थियों ने जांच करवाया ब्लड़ ग्रुप.निर्मल महाविद्यालय में लगा रक्त जांच शिविर.पत्रिका सामाजिक सरोकार