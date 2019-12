ये कैसा सार्वजनिक वितरण, मृतकों के नाम दे रहे राशन

How is this public distribution, giving ration to the dead. Lifting of ration material in the name of jobber and dead.Fraud in food safety list . Compliance of Logistics Department Officer and Dealer.

नौकरीपेशा व मृतकों के नाम से हो रहा राशन सामग्री का उठाव. रसद विभाग के अधिकारी व डीलर की मिलीभगत