बजट कम ज्यादा उधारी कैसे चुकता हो देनदारी

How should the budget repay more borrowings less

बाजार की देनदारी की तुलना में सरकार से मिली एक चौथाई राशि. हिण्डौन क्रय विक्रय सहकारी समिति की दवा की दुकान पर पांच माह की उधारी