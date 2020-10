ऐसे तो कैसे जागरूक होंगे लोग...सरकारी नुमाइंदे ही उड़ा रहे ‘नो मास्क-नो एंट्री’ अभियान की खिल्ली

How will people become aware like this ... Government representatives are ridiculing the 'No Mask-No Entry' campaign

उपखंड मुख्यालय पर सरकारी विभागों के कार्यालयों में अभियान की सुनिश्चित नहीं हो पा रही पालना बिना मास्क लगाए ही कार्य कर रहे हैं अधिकारी -कर्मचारी