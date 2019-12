विवाहिता की हत्या के मामले में पति व सास को आजीवन कारावास



Husband and mother-in-law imprisoned for life in Married woman murder case.Husband Latif Khan and mother-in-law shaheedan is in judicial custody for 4 years.Additional District and Sessions Judge No. 1 sentenced

पति लतीफ खां व सास शहीदन 4 वर्ष से है न्यायिक अभिरक्षा में.-अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रमांक-एक ने सुनाई सजा