पति ने पत्थर मारकर की पत्नी की हत्या, पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार किया आरोपी

Husband killed his wife by stoning, police arrested the accused in a few hours





सदर थाना क्षेत्र के कांचरौली गांव में हुई सनसनीखेज वारदात

करौली Published: June 21, 2022 11:06:47 pm

हिण्डौनसिटी. सदर थाना क्षेत्र के कांचरौली गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां सोमवार रात को एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं ससुरालजन रात को ही गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार करने की फिराक में थे, लेकिन सूचना मिलने पर आधी रात को पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की मंगलवार को इलाके में चहुंओर चर्चा रही। पुलिस ने राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका निरी देवी (32) पत्नी संजय कुमार जाटव है। आरोपी पति मानसिक रोगी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने वारदात के चंद घंटों बांद ही गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि निरी देवी मजदूरी से लौटने के बाद सोमवार शाम को करीब छह बजे अपने घर पर नहा रही थी। इस दौरान उसके पति संजय जाटव ने एक पत्थर से उसके सिर पर हमला कर दिया। इससे निरी देवी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर रात करीब एक बजे पुलिस घटना स्थल पहुंची तथा शव को लाकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पति संजय की तलाश शुरु की, तो उसे मंगलवार तड़के काचरौली गांव के हार से दबोच लिया। मामले में रीठौली निवासी मृतका के भाई सोहन सिंह जाटव ने आरोपी जीजा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। 20 वर्ष पहले हुई थी शादी-

अग्नि के समक्ष सात फेरे और मांग में सिंदूर भरकर पत्नी का दर्जा देने वाले हैवान पति के द्वारा पत्नी की हत्या करने की घटना को सुनकर लोग दंग रह गए। मृतका के भाई सोहन सिंह ने बताया कि उसकी दो बहनें लक्ष्मी व निरी की शादी करीब 20 साल पहले कांचरोली निवासी मन्नू जाटव उसके छोटे भाई संजय जाटव के साथ हुई थी। मृतका निरी जाटव के 2 पुत्र एक पुत्री है। मां की मौत के बाद पुत्र अवधेश (12), अचित (9), एवं पुत्री निर्जला (7) का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था। पढ़ना जारी रखे

