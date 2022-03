घाटे का सौदा बनी शराब तो ठेकेदारों का हुआ मोहभंग

If the liquor became a loss deal, the contractors were disillusioned

35 दुकानों के लिए नहीं मिल रहे खरीदार, 13 का हुआ नवीनीकरण, एक हुई नीलाम

-हिण्डौन, नादौती व टोडाभीम में संचालित हैं शराब के 49 ठेका

करौली Published: March 27, 2022 10:24:33 am

हिण्डौनसिटी. अक्सर शराब ठेका पाने के लिए लोग मोटी कमाई के चक्कर में लालायित रहते हैं, मगर पिछले साल लागू हुई आबकारी नीति के बाद से शराब घाटे का सौदा बन गई है। यही कारण है कि वर्षों से शराब का कारोबार कर रहे लोगों को भी इससे मोहभंग हो गया है। तभी तो वर्ष 2022-23 के लिए हिण्डौन सर्किल में महज 13 शराब ठेकों के लाइसेंस रिन्युअल (अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण) हो पाए हैं। वहीं केवल 1 दुकान को ई-नीलामी के जरिए खरीदा जा सका है। जबकि सर्किल में 49 शराब की दुकानें संचालित हैं। ऐसे में 35 शराब के ठेकों को संचालित करने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 25 मार्च को शराब दुकान नीलामी का अंतिम दिन होने के बावजूद किसी भी शराब के ठेका की ई-नीलामी में एक भी व्यक्ति ने हिस्सा नहीं लिया। इससे आबकारी विभाग के अफसरों की परेशानी बढ़ गई है।

दरअसल 1 अप्रेल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले वर्तमान शराब ठेकेदारों को ही दुकानों के नवीनीकरण कराने का मौका 11 मार्च तक दिया था, लेकिन सर्किल के हिण्डौन, टोडाभीम व नदौती इलाके की 49 दुकानों में से मात्र 13 शराब ठेकेदारों ने ही दुकानों का नवीनीकरण कराया है। शेष रही करीब 36 दुकानों के लिए 22 से 25 मार्च तक ई-नीलामी चली। लेकिन तीन दिन में नादौती के कैमला गांव में सिर्फ एक दुकान ही नीलाम हो सकी है। नीलामी में शेष रहने वाली 35 दुकानों के लिए आबकारी विभाग अब फिर से 29 व 30 मार्च को फिर से नीलामी कार्यक्रम जारी करेगा।

हिण्डौन में भी नहीं उठ रही दुकानें-

पूरे करौली जिले में आबकारी विभाग को सबसे अधिक राजस्व हिण्डौन से मिलता है, लेकिन यहां भी दुकानों के उठाव को लेकर ठेकेदारों में रूचि नजर नहीं आ रही। अब तक बयाना मोड़, खरेटा मोड़ के पास चुंंंगी नाका, कोर्ट रोड पर गुड-खांड व शाहगंज स्थित महज चार दुकानों के अनुज्ञापत्रों का ही नवीनीकरण हो सका है।

संवेदक ही बता रहे घाटे का सौदा

सालों से शराब दुकानें चला रहे शराब ठेकेदार दुकानों की लाइसेंस फीस सहित बढ़ाए गए अन्य शुल्कों में कमी की वित्त व आबकारी विभाग के अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें अब घाटे में चल रही हैं। जिन दुकानों से कुछ कमाई हो रही थी, उनका नवीनीकरण कराया जा चुका है।

ठेकेदारों पर बकाया पेनेन्टी के 10 करोड़-

आबकारी सूत्रों के अनुसार हिण्डौन, नादौती व टोडाभीम क्षेत्र के 36 शराब ठेकेदारों पर विभाग की करीब 10 करोड़ रुपए की पेनेल्टी राशि बकाया है। जो गारंटी नियम के मुताबिक शराब का उठाव नहीं करने एवं आबकारी नीति की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्र धारियों पर लगाई गई थी। लेकिन अब वे शराब ठेकेदार दुकानें संचालित करने के लिए आगे ही नही आ रहे। ऐसे में उनसे 10 करोड़ की बकाया राशि की वसूली करना विभाग के लिए मुश्किल हो जाएगा।

इनका कहना है-

फिलहाल शराब की दुकानों की नीलामी कराना इस समय बड़ा लक्ष्य है। पुराने दुकानदारों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद पेनेल्टी की वसूली भी की जाएगी।

-जितेन्द्र कुमार, आबकारी निरीक्षक, हिण्डौनसिटी।

