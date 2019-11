खेत में ये किया काम, तो दुगनी आय पाएंगे किसान

If this work is done in the field, then farmers will get double income.Emphasis placed on adopting advanced horticulture techniques,Farmers shared experiences of horticulture.Progressive Farmers Seminar at Krishi Vigyan Kendra, Akorashi.

बागवानी की उन्नत तकनीकों को अपनाने पर दिया जोर,किसानों ने उद्यानिकी के अनुभव किए साझा.कृषि विज्ञान केंद्र एकोराशी में प्रगतिशील कृषक सेमिनार