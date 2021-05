अस्पताल में पलंग नहीं मिला तो, घबराएं नहीं, घर पहुंचाएंगे ऑक्सीजन कंसेट्रेटर, वो भी बिल्कुल फ्री

If you do not get a bed in the hospital, do not panic, oxygen concentrator will reach home, that too absolutely free.

अपना घर आश्रम ने शुरू की नि:शुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा

एसडीएम ने किया शुभारंभ, पहले दिन एक संक्रमित के घर पहुंचाया