जान पर भारी पड़ रही अनदेखी, साढ़े चार माह में सड़क दुर्घटनाओं में 17 की मौत

Ignoring lives, 17 killed in road accidents in four and a half months

यातायात नियमों की अनदेखी से हो रहे सड़क हादसे

करौली Published: May 18, 2022 11:49:45 pm

हिण्डौनसिटी. यातायात नियमों के प्रति अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। ऐसे में त्वरित आवागमन के लिए बनाई गई सड़कें जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही हैं। हिण्डौन क्षेत्र में 4 माह में 17 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। वहीं तेज रफ्तार में आए दिन वाहनों के टकराने व चपेट में आने से 354 लोग घायल हुए हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस द्वारा जुर्माना वसूलने के बावजूद वाहन चालक खुद के जीवन के प्रति चौकस नहीं हो रहे हैं। यातायात विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटना के अधिकांश मामले दोपहिया वाहनों के हैं। जिनमें दुर्घटना का कारण सजगता से वाहन नहीं चलाना और हैलमेट नहीं पहनना बताया गया है। यातायात पुलिस द्वारा शहर के बीच से निकल रहे करौली- महवा व गंगापुरसिटी-बयाना मार्ग पर प्वाइंटों के खड़े रहे यातायात नियमों की पालना कराई जाती है। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के बाहर भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूलनेे की कार्रवाई की जाती है। इसके बाद भी सड़क पर रफ्तार के सरपट दौडते वाहन यातायात के नियमों के प्रति अनदेखी से दुर्घटना के मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मार्च में सर्वाधिक 7 की मौत

वर्ष के बीते साढ़े चार माह में सड़क दुर्घटनाओं में मार्च माह में सर्वाधिक 7 लोगों ने जान गवाई है। जबकि जनवरी से लेकर 17 मई तक कुल 17 जनों की मौत हुई है।

जिला चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. ओपी मीणा व डॉ. राम नरेश कुम्भकार ने बताया कि जनवरी व फरवरी माह में सड़क दुर्घटना में 2-2 जनों की मौत हुई थी। वहीं मार्च में 7, अप्रेल में 4 व मई माह में 15 तारीख तक 2 जनों की सड़क दुर्घटना में मौत दर्ज कर पोस्टमास्र्टम किए गए।

साढ़े चार माह में 354 घायल

हिण्डौन क्षेत्र में जनवरी से अब तक साढ़े चार माह में 354 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। मार्च माह में होली त्योहारी सीजन में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना हुई है। इनमें घायल हुए 95 जनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिला चिकित्सालय के सूत्रों के अनुसार जनवारी में 61, फरवरी में 59, मार्च में 95, अप्रेल में 58 और मई के पहले पखवाड़े 81 जनों को सर्जीकल वार्ड में भर्ती कराया गया। हर तीसरा घायल हो रहा रैफर -

सड़क दुर्घटना के मामले में भर्ती घायलों में से हर तीसरा घायल जिला चिकित्सालय से गंभीर हालत में रैफर हो रहा है। एक जनवरी से 17 मई तक साढ़े चार माह में सड़क दुर्घटनाओं में 354 घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिनमें से 103 घायलों को रैफर की राह देखनी पड़ी। इसका एक कारण चिकित्सालय में सिर में अंदरुनी चोट व हड्डी फै्रक्टर के उपचार की समुचित सुविधा नहीं होना है। चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार जनवरी माह में 17, फरवरी में 15, मार्च में 23, अप्रेल में 19 व मई माह में 17 तारीख तक 29 घायलों को जयपुर व उच्चीकृत चिकित्सायलयों के लिए रैफर किया जा चुका है। इनका कहना है- यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई भी की जाती है। नियमों के प्रति लापरवाह लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। इनमेंं दोपहिया वाहन मौत का कारण अधिकांश हेलमेट नहीं लगाना है। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाना भी इसकी मुख्य वजह है। किशोरीलाल, पुलिस उपाधीक्षक

यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरुक कर रहे हैं। नियमों को सख्ती से पालना के लिए चालक भी काटे हैं। साढे चार माह में नियमों का उल्लंघन करने पर डेढ़ हजार से अधिक वाहनों पर चालान काटने की कार्रवाई की गई है।

शरीफ अली, यातायात प्रभारी

फैक्ट फाइल - माह ------ घायल भर्ती ------ रैफर -----मौत

जनवरी ------ 61 ------ 17------ 02

फरवरी ------ 59------ 15------ 02

मार्र्च ------ 95------ 23------ 07

अपे्रल ------ 58------ 19------ 04

मई------ ------ 81------ 29------ 02 (17 मई तक)

यातायात पुलिस की कार्रवाई केस ------ चालान

बिना हैलमेंट------- 100

शीट बेल्ट- ------ 50

ओवरलोड़------- 200

सड़क पर पार्किंग------- 200

बिना पंजीयन का वाहन- 1000

बिना बीमा वाहन- ------20 पढ़ना जारी रखे

