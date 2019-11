करौली में पुलिस के सामने बेखौफ बजरी का अवैध परिवहन

करौली जिले में बजरी का (Illegal transport of uncultivated gravel in front of police in Karauli) खनन व परिवहन बेखौफ तरीके से हो रहा है। खनन से जुड़े लोगों में पुलिस का किसी प्रकार का डर नहीं है।इसका नमूना रविवार को कुडग़ांव के समीप महमदपुर-बीजलपुर के रास्ते पर देखने को मिला। जहां पर पुलिस की गाड़ी बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ चल रही थी। एक-दो बार पुलिस ने गाड़ी को सड़क पर खड़ा किया, कुछ देर बार उनके साथ ही चल दिए। महमदपुर-कुडग़ांव के रास्ते से बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ चलती पुलिस की गाड़ी।

जुगाड की टक्कर से बाइक सवार की मौत

गोठरा. कुडग़ांव थाने के गांव रुण्डी गांव के पास लोहे के सरिए से भरे बेकाबू जुगाड की टक्कर से जोड़ली के युवक सूरज (17) पुत्र रामखिलाड़ी बैरवा की मौत हो गई। जिससे गांव में शोक छा गया। जानकारी के अनुसार जोड़ली निवासी सूरज बैरवा अपने भाई की ससुराल मनोहरपुरा (काशीपुरा) गया था, जहां से वह भाई के साले राजेश पुत्र मांगीलाल बैरवा के साथ मनोहरपुरा से गंगापुर सिटी मोटरसाइकिल से जा रहा था।इसी दौरान रुण्डी गांव के पास तेज गति से आ रहे जुगाड ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे जुगाड के टायर के नीचे आने से सूरज व राजेश गम्भीर गम्भीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान गंगापुर सिटी के अस्पताल में सूरज ने दम तोड़ दिया। जबकि एक घायल को जयपुर रैफर किया है।