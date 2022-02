तूल पकडऩे लगा इमामबाड़ा प्रकरण,समझाईश में जुटा पुलिस-प्रशासन

तूल पकडऩे लगा इमामबाड़ा प्रकरण,समझाईश में जुटा पुलिस-प्रशासन

Imambara case started catching up, police-administration engaged in the understanding

वाल्मीकि परिवार के समर्थन में आए सामाजिक संगठन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, पुलिस अधिकारियों ने वक्फ कमेटी से की वार्ता

करौली Updated: February 15, 2022 11:57:46 pm

हिण्डौनसिटी. मोहननगर स्थित इमामबाड़ा प्रकरण में दोनों पक्षों को लामबंद होते देख पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चौकस है। अलग-अलग सम्प्रदायों के लोगों से जुड़े इस संवेदनशील मामले को समझाइश से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इमामबाडे में रह रहे वाल्मीकि समाज के परिवार के समर्थन में मंगलवार को सामाजिक संगठनों के लोगों ने एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं शहर कोतवाल वीरसिंह गुर्जर व नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने पीलू वाली मस्जिद पहुंच कर शहर वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता की। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से सामाजिक सौहाद्र्र बनाए रखने की बात कही।

वाल्मीकि परिवार को मिले न्याय-

शहर के विभिन्न समाजों के लोग मोहननगर इमामबाडे पर एकत्रित हुए। उन्होंने उपखंड कार्यालय पहुंच कर वाल्मिकी समाज के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में लोगों ने बताया कि 70-75 साल से वाल्मीकि समाज का एक परिवार मोहन नगर शिवालय के पास रहता आ रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित इस प्रकरण की आगामी पेशी 6 जुलाई को है। ऐसे में वाल्मीकि समाज के परिवार को इसी परिसर में रहने दिया जाए। उन्होंने रामलीला मैदान के पास अवैध कट्टी खानों के संचालित होने और अनाधिकृत रुप से मांस का कारोबार करने व जलसेन में बने अवैध गोदामों को तोडऩे की मांग की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक, शीला चंदन, मुकेश तिवारी, अशोक शर्मा , महाराज सिंह छाबडी, चरण सिंह सोलंकी, सतपाल डागुर, शुभम तिवाडी, दिनेश चंद सैनी, पंकज सर्राफ, दिलीप वाल्मीकि, कुनाल वाल्मीकि समेत विभिन्न समाजों के कई लोग मौजूद थे।

इमामबाड़ा खाली कराने की मांग-

इधर पीलवाली मस्जिद में हुई पुलिस अधिकारी और शहर वक्फ़ कमेटी के सदस्यों के बीच हुई वार्ता के दौरान कमेटी सदर सलीम कुरैशी ने न्यायालय के आदेश की पालना में इमामबाडे को खाली कराने की मांग की। कमेटी के सदस्यों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम रखने का विश्वास दिलाया। कोतवाल वीरसिंह गुर्जर व नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने सामाजिक वातावरण को दूषित करने बालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस दौरान पूर्व पार्षद फकरुद्दीन खान, मदरसा रियाजुल उलूम के सदर मोहमद सलीम, हिण्डौन उलमा कौंसिल के कन्वीनर कारी नईम, पूर्व पार्षद अंसार अहमद पठान, हाजी हमीद मनिहार, वक्फ़ कमेटी के कोषाध्यक्ष रावुद्दीन कुरेशी, पार्षद इमरान सैफी, पूर्व पार्षद जल्लो मिस्त्री,अब्दुल लतीफ आदि उपस्थित थे।

