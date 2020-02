उच्च शिक्षा में सुधार और रोजगार की दरकार

करौली.राज्य सरकार के (Improvement in higher education and the need for employment) आम बजट से करौली की राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं व स्टॉफ को उच्च शिक्षा में सुधार व बेरोजगारों के लिए रोजगार की दरकार है।