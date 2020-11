12 वार्डों में ‘हाथ’ को नहीं प्रत्याशी का साथ, तीन में किसी ने नहीं थामा ‘कमल’

In 12 wards, no 'hand' was supported by the candidate, in three no one held 'lotus'. Hindaun Municipal Council Election Congress 48 and BJP fielded candidates in 57 wards.हिण्डौन नगरपरिषद चुनाव में कांग्रेस ने 48 व भाजपा ने 57 वार्डों में उतारे प्रत्याशी