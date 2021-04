अस्पताल के अतिरिक्त एक और कोविड सेंटर स्थापित

In addition to the hospital, another Covid Center has been established

-चिकित्सालय में 60 पलंगों का है वार्ड, खेड़ा में सौरभ कैम्पस में तय की व्यवस्थाएं

एसडीओ ने ली चिकित्सकों की बैठक