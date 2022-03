गुजरात में बदमाश राजेश भूत एक साल से काट रहा था फरारी, दो दिन पहले लौटा तो गंगापुर से दबोच लाई डीएसटी

करौली Updated: March 21, 2022 11:49:50 am

हिण्डौनसिटी. श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र के कोडिय़ा गांव में दो गैंगों के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक परिवार हुए जानलेवा हमले के मामले में एक साल से फरार चले रहे लाला कोडिय़ा गैंग के सक्रिय सदस्य राजेश भूत को जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में फरारी काट रहा आरोपी दो दिन पहले ही वापस लौटा था। इस बीच डीएसटी ने गंगापुर के मच्छीपुरा गांव के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कई मामलों में वांछित बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है।

डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया के निर्देशन में चल रहे 'ऑपरेशन वांटेड एण्ड क्लीन स्वीप' के तहत फरार आरोपी व इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच टीम के हैडकांस्टेबल परमजीत सिंह व मानसिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि लाला कोडिया गैंग का सक्रिय सदस्य सवाईमाधोपुर के वजीरपुर थाना इलाके के खंडीप गांव का निवासी राजेश भूत पुत्र धर्मसिंह मीणा गुजरात के अहमदाबाद से लौट कर जयपुर के रास्ते गंगापुर आ रहा है। इस पर डीएसटी टीम ने मोबाइल लोकेशन व मुखबिर की पुता सूचना के आधार पर गंगापुर के मच्छीपुरा के पास घेराबंदी कर आरोपी राजेश भूत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ श्रीमहावीरजी, सदर गंगापुर, वजीरपुर, जयपुर के महेश नगर, दौसा के बसवा पुलिस थानों में जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने, धोखाधड़ी, चोरी आदि के आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीबद्ध है।



हैडकांस्टेबलों ने दिलाई कामयाबी-

डीएसटी प्रभारी ने बताया कि कोडिया निवासी हरीप्रसाद मीणा ने 18 जुलाई 2021 को श्रीमहावीरजी थाने पर आरोपी राजेश भूत समेत उसके कई साथियों के खिलाफ परिवार पर जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी, लेकिन राजेश गुजरात के अहमदाबाद में फरारी काट पुलिस से बचता रहा। इसी बीच डीएसटी के हैडकांस्टेबल परमजीत सिंह व मानसिंह को मुखबिर के जरिए उसके अहमदाबाद से लौटने की सूचना मिली। दोनो हैड कांस्टेबल आरोपी की मोबाइल लोकेशन लेते रहे। गुजरात से लौटने के बाद जैसे ही वह जयपुर से गंगापुर के लिए निकला, तो डीएसटी टीम ने उसे मच्छीपुरा के पास घेराबंदी कर दबोच लिया। शाम को उसे श्रीमहावीरजी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

