प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग के लिए मशीन की दरकार,प्लास्टिक के कचरे से मिल सकती है राहत

करौली. जिला मुख्यालय पर (In need of machine for recycling plastic) सिंगल यूज प्लास्टिक के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण व रिसाइक्लिंग के लिए मशीन की दरकार है। प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग के बाद ही कुछ हद तक प्लास्टिक के कचरे से राहत मिल सकती है।