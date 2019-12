सर्द रात में चोर दुकान की शटर तोडक़र चुरा ले गए ऊनी जैकिट-जर्सियां

सर्द रात में चोर दुकान की शटर तोडक़र चुरा ले गए ऊनी जैकिट-जर्सियां

In the cold night, the thief broke the shutter of the shop and stole the woolen jacket.Readymade clothes stolen in the Katla market of Choubeji.Kotwali police station reached on information, FIR registered

-चौबेजी के कटला बाजार में हुई रेडीमेड कपड़े की दुृकान में चोरी

-सूचना पर पहुुंची कोतवाली थाना पुलिस, प्राथमिकी दर्ज