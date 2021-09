जिले में 35 हजार लोगों को लगाया टीका, अव्वल रहा हिण्डौन

In the district, 35 thousand people were vaccinated, the top was Hindaun

-मेगा वैक्सीनेशन डे पर 161 केन्द्रों पर हुआ टीकाकारण