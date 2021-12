पंचायत समिति के पहले चुनाव में श्रीमहावीरजी में हुआ 65.80 फीसदी मतदान

In the first election of Panchayat Samiti, 65.80 percent voting took place in Shri Mahavirji





52951 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

करौली Published: December 15, 2021 11:36:36 pm

श्रीमहावीरजी.

जिले में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को नवसृजित पंचायत समिति श्रीमहावीरजी के लिए पहली बार हुए चुनाव में मतदाताओं ने खूब रुझान दिखाया। सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक 65.80 फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया।

पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। मतदान की शुरुआती चाल धीमी रही। लेकिन उसके बाद मतदान ने गति पकड़ी मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासकर महिला मतदाताओं में उत्साह नजर आया। यही वजह है कि मतदान केंद्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें नजर आईं।

निर्वाचन विभाग के अनुसार सुबह 10 बजे तक केवल11.29 फीसदी मतदान हुआ था। दोपहर12 बजे 25.14 फ़ीसद, दोपहर 3 बजे तक 48.44 फ़ीसदी और उसके बाद शाम 5 बजे 65.31 फीसदी मतदान हुआ। अंतिम तौर पर 65.80 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। पंचायत समिति श्रीमहावीरजी के 95 मतदान केन्द्रों पर 80474 में से 52952 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान ग्रामपंचायत अकबरपुरा में 74.66 प्रतिशत रहा।



मतदान केंद्रों के बाहर दिखी सख्ती

कोविड प्रोटोकॉल और मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके मद्देनजर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। पुलिस उपाधीक्षक किशोरीलाल व थाना अधिकारी धर्मसिंह ने दिन में कई बाद मतदान केन्द्रों पर पहुंच शांति व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मतदाताओं को मास्क के साथ ही मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं मतदाताओं में परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए। लेकिन दोपहर में भीड़ बढऩे से कतारों में गाइडलाइन फेल हो गई।

पटोंदा.

कस्बा में बुधवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सुबह मतदान की धीमी चाल रही। ऐसे में शुरुआत के तीन घंटे तक मतदान केन्द्रों पर लोगों की आवक काफी कम रही। दोपहर में भीडï़ बढऩे के साथ मतदान का ग्राफ बढ़ गया। पटोंदा ग्रामपंचायत में मतदान का आंकड़ा 60 प्रतिशत को छू गया।

दोपहर में मतदान केन्द्रों पर कतारों को नजारा रहा। वृद्धजन व दिव्यांगजन व्हीलचेयर पर परिजनों के सहारे मतदान करने पहुुंचे। ऐसे मेंं कई जरुरतमंदों को ब्हील चेयर आने का इंतजार करना पड़ा। पटोंदा गांव के वार्ड संख्या सात एवं चार के बूथों के कक्ष में कम रोशनी होने से मतदान दल के कार्य की धीमी गति रही। बाद में चुनाव मजिस्ट्रेट से शिकायत करने पर हेलोजन लाईट लगवा रोशनी का प्रबंध किया गया। मतदान केन्द्रों के बाहर प्रत्याशियों ने मतदान करने आ रहे लोगों की पक्ष में वोट डाले के लिए पूरे दिन मनुहार की। मतदान केन्द्र पर स्वास्थ्य कर्मी मानवेंद्र सिंह अवस्थी व अखलेश भारद्वाज ने 97 लोगों केवैक्सीन लगाई। पटोंदा ग्रामपंचायत के मतदान केंद्र पर 3440 में से 2085 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया।

