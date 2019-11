आधुनिकता की चकाचौंध में देव उठनी एकादशी का स्वरूप बदला

गुढ़ाचन्द्रजी . बदलते परिवेश और आधुनिकता की चकाचौंध में (In the glare of modernity, the appearance of Dev Ekadashi changed) माढ़ क्षेत्र में दो दशक पहले देवउठनी एकादशी पर जलाए जाने वाले घेघले लुप्त हो गए हंै। ऐसे में धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति, त्यौहार आदि पौराणिक परम्पराओं का स्वरूप धुंधलाता जा रहा है। हालांकि इस दिन की कुछ परम्परा अभी बरकरार भी हैं।