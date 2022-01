तीये की बैठक में शोक जता लौट रहे लोगों का जुगाड़ पलटा, 24 जने घायल

In the meeting of Tiye, people returning mourning overturned, 24 people injured

-चार जने जयपुर रैफर

-महू में पुल के पास बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

करौली Published: January 30, 2022 11:27:11 pm

हिण्डौनसिटी. महवा इलाके के बिशनपुरा में रिश्तेदार के तीये की बैठक में शोक जता कर वापस लौट रहे लोगों से भरा एक जुगाड़ शनिवार रात महू की गंभीर नदी के पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जुगाड़ में सवार 24 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निजी वाहनों से घायलों को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से चार जनों को नाजुक हालत में जयपुर के लिए रैफर कर दिया।

महू चौकी प्रभारी प्रेमसिंह ने बताया कि सवाईमाधोपुर के खंडीप गांव निवासी रामचरण जाटव के बिशनपुरा निवासी एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। शनिवार को उसके तीये की बैठक थी। इस लिए इस पर खंडीप निवासी परिवारजनों के अलावा श्यामपुर मूंडरी, मिल्कीपुरा, काचरौली, रेवई गावों के रिश्तेदार एक जुगाड़ से शोक जताने वहां गए थे।

वापस लौटते समय रात करीब पौने आठ बजे महू की गंभीर नदी के पुल के समीप स्थित पेट्रोल पंप के सामने अचानक एक बाइक जुगाड़ के आगे आ गई। जिसे बचाने के चक्कर में जुगाड़ के चालक ने एकसाथ ब्रेक लगा लिए। इससे अनियंत्रित होकर जुगाड पलट गया। अचानक जुगाड़ के दुघर्टनाग्रस्त होने से मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रेमसिंह पुलिस जाप्ता के साथ घटना स्थल पहुंचे। तथा दो निजी वाहनों को रुकवा कर घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया।

चिकित्सकों ने खंडीप निवासी रामचरण, राधेश्याम, किशोर, ओमप्रकाश, श्यामपुर मूंडरी निवासी मोहरसिंह, मिल्कीपुरा निवासी रामरती, हरपती, पूनम, रेवई निवासी भूपेन्द्र व काचरौली निवासी पूनम देवी को सर्जीकल वार्ड में भर्ती कर लिया। जबकि एक दर्जन से अधिक लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

चिकित्सकों ने गंाीर रुप से घायल मोहरसिंह रामरती, हरपती व ओमप्रकाश को प्राथमिक उपचार के उपरांत जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि घटना स्थल से जुगाड़ को जब्त कर लिया है। जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मामले की जांच की जा रही है।

