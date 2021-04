विधायक की मौजूदगी में नगरपरिषद कर्मचारी की पिटाई, कपड़े फाड़े, मोबाइल छीना

In the presence of the MLA, the municipal council employee was beaten, tore clothes, snatched the mobile



-मैरिज गार्डन में शादी समारोह में क्षमता से अधिक लोगों के शामिल होने की शिकायत पर पहुंचे थे नगरपरिषद कर्मी

-मैरिज गार्डन सीज, 30 हजार का ठोका जुर्माना