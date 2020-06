राजस्थान के इस इलाके में डीएसटी ने पकड़ा दो राज्यों की पुलिस का वांटेड़ 15 हजार रुपए का इनामी डकैत

In this area of Rajasthan, DST caught the wanted of two states police, a dacoit cash reward of Rs 15,000 इनामी डकैत से देशी कट्टा व कारतूस बरामद-खेड़ी चांदला के जंगलों से घेराबंदी की पकड़ा दस्यूराजस्थान व यूपी पुलिस को थी तलाश