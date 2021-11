राजस्थान के इस शहर में प्रदेश के 740 पहलवाल कुश्ती के अखाड़े में ठोकेंगे ताल

In this city of Rajasthan, 740 wrestlers of the state will beat in the wrestling arena

रा ज् य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज से होगा आगाज , 37 टीमों के 740 पहलवान आजमाएंगे दांव-पेंच