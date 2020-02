इस शहर में सडक़ पर विश्वकर्मा के साथ सजकर निकले राम,कृष्ण और भोलेनाथ

In this city, Ram, Krishna and Bholenath came out with Vishwakarma on the road

जांगिड ब्राह्मण समाज ने झांकियां सजा कर निकाली शोभायात्रा

विश्वकर्मा जयंती पर हुए आयोजन