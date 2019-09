राजस्थान के इस जिले में 12 माह में बार-बार बदली थानों की कमान

In this district of Rajasthan, the command of police stations changed again and again in 12 months

For a few days, the SHO has been for a few hours. Large scale changes in police nafri

कुछ दिन तो कई चंद घंटों के रहे थानेदार. पुलिस नफरी में बड़े पैमाने में किए गए फेरबदल