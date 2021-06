राजस्थान के इस उपखण्ड में यह अफसर बोला, सुस्ती छोड़ो अब काम शुरू करो

In this subdivision of Rajasthan, this officer said, leave the slack, start work now



लंबित प्रकरणों का त्वरित हो निस्तारण, प्राथमिकता से हो परिवादियों की समस्याओं का समाधान

-एसडीएम अनूप सिंह ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश