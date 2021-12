श्रीमहावीरजी केे इस वार्ड में प्रधान पद के चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला !

In this ward of Shri Mahavirji, the semi-final match of the election of the post of head!

वार्ड 8 में कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रधान पद के दावेदार

श्रीमहावीरजी पंचायत समिति में 15 दिसम्बर को होगा मतदान

करौली Published: December 13, 2021 11:02:54 pm

