संवेदनशील पोलिंग बूथों की संख्या में इजाफा, रहेगी कड़ी नजर

Increase in the number of sensitive polling booths, a close watch will be kept





हिण्डौन में 148 और श्रीमहावीरजी में 81 मतदान केन्द्र संवेदनशील

पंचायत समिति सदस्य चुनाव -2021

करौली Updated: December 06, 2021 11:59:36 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड कार्यालय में थानाप्रभारियों की बैठक लेते एसडीएम।

