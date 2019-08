चौथी बार जीता निर्दलीय उम्मीदवार

Independent candidate won for the fourth time.Independent Jitu Harsana won by 47 votes.BJP stood at number three in the city council by-election

निर्दलीय जीतू हरसाना 47 मतों से विजयी -नगर परिषद उपचुनाव में तीसरे नम्बर पर रही भाजपा