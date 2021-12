निर्दलीय लगाएंगे नैया पार, सदस्य का चुनाव हारे कांग्रेस-भाजपा के प्रधान पद के दावेदार

कांग्रेस की नजर वार्ड 1 से विजयी निर्दलीय राजेश देवी पर

पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 22, 2021 12:08:02 am

श्रीमहावीरजी

पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने नवसृजित पंचायत समिति में पहले बोर्ड बनाने के लिए बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह गई है। चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियों के नेता अपना बोर्ड बनाने का दावा ठोक रहे थे। अब दोनों दलों के नेता निर्दलीयों के सहारे प्रधान बैठने की तैयारी कर रहे हैं।

मतदान के दूसरे दिन से ही कांग्रस व भाजपा के नेता जिताऊ उम्मीदवारों की बाड़ा बंदी में लगे थे। दोनों ही दल अपने पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। नवसृजित पंचायत समिति श्री महावीरजी में 15 दिसम्बर को हुए कुल 17 वार्डों के लिए हुए मतदान में दोनों ही पार्टी को हताशा हाथ लगी है।

भाजपा के 14 में से 4 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस के 9 प्रत्याशियो में से मात्र 2 उम्मीदवार जीत सके हैं। ऐसे में चुनाव मैदान में ताल टोक रहे 65 में से 10 निर्दलीयों ने बाजी मार ली है। सबसे हॉट सीट मानी जा रहे वार्ड नंबर 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी इन्द्राज गुर्जर ने बीजेपी के प्रत्याशी को &22 मतों से पराजित किया है। एससी महिला के लिए आरक्षित प्रधान पद के मद्देनजर सदस्य पद के लिए कांग्रेस व भाजपा द्वारा उम्मीवार उतारने से वार्ड 8 भी हॉट सीट बना रहा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को मात देकर जीते निर्दलीय ने लोगों को चौका दिया। निर्दलीय अखिलेश कुमारी 11 मतों से विजयी हुईं। वार्ड 10 के प्रत्याशी देवीसिंह मीणा ने सर्वाधिक 1000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। वही सबसे नजदीकी मुकाबला वार्ड नंबर 11 में रहा। जहां निर्दलीय रेशमा ने शारदा को 7 मतों से पराजित किया है।

चुनाव परिणामों ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को आइना दिखा दिया है। अब पंचायत समिति में बोर्ड बनाने से लेकर प्रधान पद का प्रत्याशी करने में दोनों पार्टियां पूर्व में तय रणनीति बदलने पर मजबूर हो रही है। अब कांग्रेस की नजर वार्ड नंबर 1 से विजयी निर्दलीय राजेश देवी पर है। जो कि एससी महिला वर्ग से आती है। वही बीजेपी को अब कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा प्रदेश में सत्ता का फायदा ऐसे में मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है।

फैक्ट फाइल पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

कुल वार्ड 17

भाजपा 04

कांग्रेस 02

बसपा 01

निर्दलीय 10 विजेताओं में ये हैं खास सबसे कम उम्र-

महिला- वार्ड 16 की सरसा बाई (25)

पुरूष- वार्ड 4 के इन्द्राज (26 )

सबसे अधिक आयु -

महिला- वार्ड 02 की विस्सो देवी( 77)

पुरूष- वार्ड 15 के देवीलाल (70) जीत-

सबसे बड़ा अंतर

वार्ड 10 वीरसिंह के 1000 मत

सबसे कम अंतर-

वार्ड 11 रेशमा की 07 मत



कुल वार्ड 17- कुल उम्मीदवार 92-

निर्दलीय 65, भाजपा 14, कांग्रेस 8 व बसपा 4

